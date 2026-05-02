K-pop: ranking de las 10 canciones más escuchadas hoy en iTunes Colombia

Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)

No es de extrañar que en la actualidad al abrir las redes sociales, como X (antes Twitter), lo primero que aparece en el listado de tendencias sean palabras en hangul (alfabeto coreano) relacionadas con el K-pop; nombres cortos y en apariencia no tan fáciles de pronunciar como Taehyung, Bangchan o Cha Eunwoo; o expresiones tan extrañas como selca day, oppa y fighting.

Y es que resulta difícil de imaginar cómo a pesar de las diferencias culturales, los distintos idiomas y la separación geográfica, el hallyu (traducido como ola coreana) haya tenido un impacto tan importante en el público de occidente, especialmente en Colombia, país que se ha caracterizado por ser un gran consumidor de los K-dramas, la gastronomía, K-beauty y demás.

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El K-pop es un elemento que bien vale la pena resaltar, porque en la actualidad sus máximos exponentes han comenzado a invadir las listas de las canciones más populares como el Hot 100 o el Billboard 200, han superado marcas históricas de artistas de la talla de The Beatles y hasta han llegado a ser nominados en los Grammy.

Por ello, no es de extrañar que plataformas de streaming le den un espacio y hayan creado su lista de éxitos, como es el caso de Apple con sus tops de las canciones de K-pop disponibles para al menos 39 países, Colombia incluido; con ello se impulsa a que la industria musical de Corea del Sur dé un salto entre océanos y trastoque otras culturas.

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Las canciónes de K-pop más escuchadas en Colombia

1. Mikrokosmos

Artista: BTS

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2. SWIM

Artista: BTS

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3. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

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4. I GOT YOU

Artista: TWICE

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5. Like Animals

Artista: BTS

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6. Body to Body

Artista: BTS

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7. Pied Piper

Artista: BTS

8. Love so Fine

Artista: 차은우

9. MIC Drop (Steve Aoki Remix) (Full Length Edition)

Artista: BTS

10.Into the Sun

Artista: BTS

Cómo ha influido el K-Pop en la cultura Colombiana

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop ha influido de manera significativa en la cultura colombiana, especialmente entre la juventud, desde que llegó al país hace alrededor de ocho años. Esta influencia se manifiesta en varios aspectos:

Cultura y estilo de vida: El K-Pop ha trascendido de ser solo un género musical a convertirse en un estilo de vida para muchos jóvenes colombianos. Ya que a través del baile, la estética, el lenguaje y la cultura coreana, los seguidores adoptan nuevas formas de expresión y socialización, generando transformaciones en sus estilos de vida y construcción de identidad.

Comunidades y fanatismo: En el país existen numerosas comunidades de fans, conocidas como fanbases, como por ejemplo lo son los de agrupaciones como BTS o BlackPink, que se reúnen para practicar coreografías, compartir contenido y participar en eventos relacionados con el este género musical. Esto fomenta un sentido de pertenencia y unión entre personas de diferentes orígenes sociales y culturales.

Difusión y consumo digital: La popularidad del género en Colombia se ha visto impulsada por la globalización y el uso intensivo de plataformas digitales como YouTube y redes sociales, que permiten la viralización de canciones, coreografías y contenidos relacionados. Esto ha facilitado que el K-Pop sea accesible y consumido masivamente, especialmente por la generación Z.

Cómo aprender a bailar coreografías de K-pop si eres principiante

Lisa de BLACKPINK, la artista más reciente en recibir el premio "Best K-pop" en los VMA 2025. (REUTERS/Brendan McDermid)

Los tutoriales de K-pop dance se han convertido en una herramienta esencial para quienes desean aprender las coreografías de sus grupos favoritos desde cero.

Plataformas como YouTube ofrecen cursos completos y gratuitos, donde instructores como Xènia enseñan pasos básicos que sirven como base para muchas coreografías populares.

Por ejemplo, en su video “Cómo bailar K-POP desde cero”, Xènia explica movimientos fundamentales que ayudan a mejorar la coordinación y el ritmo, ideales para practicar en casa o con amigos.

Además de los pasos básicos, tutoriales paso a paso facilitan la comprensión de coreografías completas de canciones famosas. En estos videos, se recomienda observar tanto las dance practices oficiales como las fancams para captar detalles y expresiones, tal como aconseja Kev Lehmann, creador de contenido especializado en k-pop:

“Para aprender mejor las coreografías, es importante fijarse en la musicalidad y en los pequeños detalles de los movimientos, no solo en repetir los pasos”.

Estos tutoriales no solo enseñan movimientos, sino que también fomentan la disciplina y la pasión por el baile, permitiendo a los principiantes avanzar progresivamente.