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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 30 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 30 de abril
Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 30 de abril

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se negocia en la sesión de hoy a 1,36 dólares canadienses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,54% si se compara con los 1,37 dólares canadienses de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula un descenso 0,42% y en el último año aún acumula una disminución del 0,33%.

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Respecto a días previos, frena con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. La cifra de la volatilidad presenta un comportamiento sutilmente superior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, lo que manifiesta que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.

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