Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 30 de abril

Tras la apertura el euro se cotiza al inicio del día a 1,60 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,13% con respecto a los 1,60 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra una disminución 0,39% y en el último año todavía mantiene una disminución del 0,11%.

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Si comparamos el dato con jornadas previas, suma dos sesiones sucesivas cayendo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo normal en estas fechas.