Dólar hoy en Brasil: cotización de apertura del 29 de abril

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 4,98 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,02% comparado con el dato de la jornada anterior, cuando se situó en 4,98 brasileños, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,26%; aunque en términos interanuales acumula aún un descenso del 10,14%.

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Si comparamos el valor con fechas anteriores, gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando se anotó una bajada del 0,06%, mostrando que es incapaz de establecer una tendencia definida. La volatilidad de esta semana es de 9,31%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (11,4%), así que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado últimamente.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

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En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

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A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.