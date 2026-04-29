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Clima en Encarnación: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de abril

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

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Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

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Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Encarnación para este jueves:

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El clima para este jueves en Encarnación alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 20 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 4.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 80%, con una nubosidad del 79%, durante el día; y del 60%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 41 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Encarnación (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Encarnación (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Encarnación

Encarnación, una de las ciudades sureñas de Paraguay, se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo en donde los veranos son calurosos y el invierno tiende a ser fresco y húmedo. La temperatura promedio anual es de 20,5 grados.

En Encarnación, el verano tiende a resultar hasta bochornoso, no obstante, las costas del río pueden dar frescura por las noches. En contraste, el invierno no es tan extremo y da posibilidad a que haya días cálidos, permitiendo que el termómetro llegue a descender hasta los 10 grados. Las heladas son habituales en las zonas que se encuentran a las afueras de la ciudad.

Al igual que casi en todo el territorio paraguayo, algo que se replica en esta zona son sus constantes precipitaciones a lo largo del año ya sea en forma de fuertes lluvias, chaparrones o lloviznas débiles. Debido a la presencia de humedad es común que también se presenten neblinas, especialmente durante las estaciones de otoño e invierno.

Entre los datos climatológicos históricos se tiene que el 18 de julio de 1975 cayó nieve por primera vez en la ciudad; antes, el 20 de septiembre de 1926, una tormenta formada en el río Paraná destruyó gran parte de la metrópoli.

Cuál es el clima en Paraguay

La temperatura promedio anual en Paraguay ronda entre los 20 y 25 grados. (Reuters)
La temperatura promedio anual en Paraguay ronda entre los 20 y 25 grados. (Reuters)

De acuerdo con la clasificación de Köppen, Paraguay se caracteriza por tener al menos tres tipos de clima: subtropical húmedo en la parte sur de la región Oriental; tropical de sabana en la región Occidental y al norte de la región Oriental; así como el semiárido cálido en el noroeste del Chaco.

En este país sudamericano la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados. Aunque las precipitaciones son algo común en casi todo el territorio, la cantidad varía dependiendo de qué región se trate, aunque el verano es la temporada en la que más acumulación pluvial se registra.

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a subir incluso por arriba de los 40 grados, siendo el récord histórico el de 45 grados en el año 2009. Por el contrario, en el invierno la temperatura puede llegar a descender hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord en el año 2000.

En Paraguay las estaciones no están definidas del todo y debido a ello y a su cercanía con el Trópico de Capricornio en promedio hay una diferencia de 10 grados entre el mes más cálido y el mes más frío. El otoño y la primavera son particularmente inestables.

Debido al cambio climático las ecorregiones de Paraguay se encuentran actualmente vulnerables, pues el país es considerado una de las naciones que más recurre a la deforestación y a la erosión de los suelos. Investigaciones periodísticas señalan que el país perdió el 90% de su cobertura boscosa original en las últimas cinco décadas, principalmente por las actividades ganaderas y agrícolas. En 2009 la Cámara de Diputados rechazó el proyecto “Deforestación Cero” que buscaba la prohibición de esta acción.

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