Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 28 de abril

Tras la apertura de mercados el euro se negocia al arranque de sesiones a 8,02 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,78% con respecto a los 7,88 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra una subida 1,57%, de modo que en el último año mantiene aún un ascenso del 2,58%.

PUBLICIDAD

Comparando este dato con el de días previos, invierte el dato de la jornada previa, donde cerró con un descenso del 1,87%, demostrando que no es capaz de consolidar una clara tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es de 20,29%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (16,68%), lo que indica que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

PUBLICIDAD

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

PUBLICIDAD

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

PUBLICIDAD