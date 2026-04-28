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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de abril
Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de abril

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,46% frente a la cifra de la jornada previa, cuando cerró con 1,36 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 0,13%, de manera que en el último año aún conserva un ascenso del 0,21%.

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En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, invierte el resultado de la jornada anterior, donde cerró con una bajada del 0,04%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados. La cifra de la volatilidad es inferior a los números conseguidos para el último año (4,72%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo esperado en este momento.

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