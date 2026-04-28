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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de abril

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de abril
Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de abril

Tras la apertura de mercados el euro se cotiza en la sesión de hoy a 1,60 dólares canadienses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,28% si se compara con la cifra de la jornada previa, cuando cotizó a 1,60 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un ascenso 0,09% y en el último año acumula aún una subida del 0,01%.

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Con respecto a días previos, pone punto final a dos sesiones de racha plana. La volatilidad de esta semana es claramente inferior a la cifra lograda para el último año (5,4%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en este momento.

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