Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 27 de abril

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 6,86 bolivianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,15% comparado con el valor de la sesión previa, cuando se situó en 6,85 bolivianos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 1,79%, por ello en el último año aún mantiene una subida del 1,78%.

Analizando este dato con el de días anteriores, cambió el sentido del resultado anterior, donde se anotó una bajada del 1,63%, sin ser capaz de fijar una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.