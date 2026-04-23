El euro se desplomó en Colombia y prendió alertas en el mercado tras nueva caída frente al peso, así se movió el mercado el 23 de abril

La volatilidad reciente del euro en Colombia fue inferior a la observada en el último año, mostrando menor variación en su cotización - crédito Ralph Orlowski/REUTERS

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 23 de abril de 2026 en un promedio de $4.169,49, lo que representó una caída de 12,70 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de -0,30%. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.183,29 y un mínimo de $4.161,26, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, el alza en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

La debilidad de la eurozona, marcada por riesgos de contracción del PIB y baja confianza del consumidor, presiona globalmente al euro - crédito Mohamed Abd El Ghany/REUTERS

En la última semana, el euro acumula una disminución 1,3%, por ello desde hace un año acumula aún un descenso del 11,61%.

Comparando este dato con el de días previos, con este dato cortó la racha negativa que llevaba en las tres jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo esperado últimamente.

Análisis de mercado

El comportamiento del euro frente al peso colombiano en el corto y mediano plazo estará marcado por una combinación compleja de factores externos e internos, en la que confluyen desaceleración en Europa, resiliencia relativa de Estados Unidos y tensiones macroeconómicas locales en Colombia. Este cruce de fuerzas sugiere un escenario de alta volatilidad para el par EUR/COP, con sesgos que podrían mantener al euro presionado, pero sin descartar episodios de fortalecimiento frente al peso.

Desde el frente europeo, la debilidad es evidente. La eurozona atraviesa una fase de estancamiento con riesgos de contracción del PIB de hasta 0,4% en escenarios adversos. El deterioro en los indicadores adelantados refuerza esta narrativa, el PMI compuesto se ubicó en 48,6 en abril, en zona contractiva, arrastrado principalmente por el sector servicios (47,4), mientras la manufactura muestra una resiliencia parcial (52,2) explicada más por acumulación de inventarios que por demanda estructural.

El fortalecimiento del dólar estadounidense y los desafíos fiscales de Colombia elevan la incertidumbre sobre el cruce euro/peso colombiano - crédito Dado Ruvic/REUTERS

A esto se suma una inflación de 2,6% que, aunque moderada, golpeó la confianza del consumidor, llevándola a niveles de -20,6. Alemania, motor de la región, redujo a la mitad su previsión de crecimiento para 2026, lo que agrava las perspectivas.

Este contexto tiende a debilitar el euro a nivel global, en la medida en que limita el margen del Banco Central Europeo para adoptar posturas agresivas y, además, reduce el atractivo de la región para los flujos de capital. La necesidad de la Comisión Europea de intervenir con €24.000 millones para contener costos energéticos refleja una economía aún vulnerable a choques externos, particularmente en un entorno de precios del crudo elevados.

Sin embargo, el euro no opera en el vacío. Su comportamiento frente al peso colombiano también depende de la fortaleza relativa del dólar y de las condiciones locales en Colombia. En Estados Unidos, la expectativa de que la Reserva Federal mantenga tasas sin cambios, en un entorno de crecimiento sostenido por el empleo y el sector tecnológico, refuerza la solidez del dólar. Un dólar fuerte suele presionar tanto al euro como a monedas emergentes como el peso colombiano, pero el efecto sobre el cruce EUR/COP dependerá de cuál de las dos monedas se debilite más.

El peso colombiano se enfrenta a riesgos de depreciación por alta inflación, consumo debilitado y tensiones institucionales en la política monetaria - crédito Europa Press

Ahí es donde Colombia entra en juego con un panorama desafiante. La economía local enfrenta una coyuntura fiscal crítica, con una deuda pública que exige ajustes equivalentes al 4% del PIB. A esto se suma una inflación de 5,56% anual en marzo, con expectativas de cierre en 6,40%, muy por encima del rango meta del Banco de la República. Este desanclaje inflacionario limita el espacio para recortes de tasas y mantiene un entorno de tasas reales elevadas, pero también introduce incertidumbre sobre la sostenibilidad macroeconómica.

El debilitamiento del consumo —con el 66% de comerciantes reportando ventas estancadas— y el impacto de costos laborales tras un aumento del salario mínimo de 23,7% presionan la actividad económica. A esto se añade un choque energético, con un incremento del 80% en el precio de bolsa de la energía por el fenómeno de El Niño, lo que podría trasladarse a mayores presiones inflacionarias.

En este contexto, el peso colombiano enfrenta riesgos de depreciación. La incertidumbre institucional, reflejada en las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República sobre la política de tasas, también añade volatilidad. La posibilidad de intervención política en decisiones monetarias puede afectar la confianza de inversionistas y presionar salidas de capital.