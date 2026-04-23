Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 23 de abril

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 1,37 dólares canadienses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,03% con respecto a los 1,37 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra una bajada 0,13%; por contra desde hace un año mantiene aún una subida del 0,68%.

Analizando este dato con el de jornadas pasadas, suma tres sesiones sucesivas en cifras positivas. La cifra de la volatilidad presenta un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.