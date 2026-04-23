Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 23 de abril

En la jornada de hoy el euro se negocia al inicio a 1,60 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,07% con respecto al dato de la sesión previa, cuando finalizó con 1,60 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro anota un descenso 0,59%; pero desde hace un año mantiene aún una subida del 0,29%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, pone freno a dos sesiones consecutivas con tendencia negativa. La volatilidad referente a estos siete días presenta un balance claramente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.