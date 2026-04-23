Clima en Miami: pronóstico del tiempo completo hoy jueves 23 de abril de 2026

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (WikiCommons)

Antes de partir de tu casa, consulta la predicción del clima en Miami para las siguientes horas en este jueves 23 de abril de 2026.

Durante la jornada se pronostica:

Una temperatura máxima de 26 grados centígrados.

Una temperatura mínima de 22 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del:

25% durante el día.

25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será de:

69% en el transcurso del día.

45% en el curso de la noche.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los:

43 kilómetros por hora en el día.

30 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 6.

Cómo es el clima en Miami

La variedad de climas en Estados Unidos

Miami es una de las ciudades más importantes en Estados Unidos, ubicada al sur de Florida, en la costa del Océano Atlántico.

El clima en esta ciudad es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, lo que significa que es cálido todo el año, con una estación seca corta y una temporada predominantemente de lluvias.

En julio es cuando se presentan las temperaturas más altas, mientras que en enero es cuando se sienten las más bajas.

Las precipitaciones más fuertes se presentan durante el verano, mientras que la temporada seca llega en invierno.

Debido a su ubicación geográfica, Miami sufre constantemente de huracanes, cuya temporada regularmente va de junio a noviembre.

El clima en Estados Unidos

(Reuters)

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos registra de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

En el sureste el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.