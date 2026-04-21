Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 21 de abril

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,64 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 1,68% si se compara con la cifra de la sesión previa, cuando cotizó a 7,51 quetzales, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un incremento 2,17%, de modo que desde hace un año aún conserva una subida del 1,66%.

Si comparamos el valor con jornadas anteriores, dio la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó un descenso del 2,17%, demostrando que es incapaz de fijar una tendencia estable. La cifra de la volatilidad fue algo superior a la acumulada en el último año, así que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.