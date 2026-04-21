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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 21 de abril

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 21 de abril
Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 21 de abril

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 1,60 dólares canadienses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,29% frente a la cotización de la sesión previa, cuando acabó con 1,61 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro anota una bajada 1,08%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 0,45%.

Si comparamos la cifra con días pasados, dio la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó un ascenso del 0,26%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia. La cifra de la volatilidad fue de 2,58%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (5,47%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo previsible.

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