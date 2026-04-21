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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 21 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 21 de abril
Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 21 de abril

El euro se pagó al cierre a 8,97 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 1,73% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando marcó 8,82 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota un ascenso 1,71%, de modo que desde hace un año acumula aún un incremento del 1,85%.

Comparando este dato con el de jornadas pasadas, dio la vuelta al dato de la sesión previa en el que experimentó un descenso del 1,76%, sin ser capaz de fijar una clara tendencia. En los pasados siete días la volatilidad presentó un rendimiento sutilmente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, de manera que su cotización está presentando menos cambios de lo esperado últimamente.

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