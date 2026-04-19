Clima: las temperaturas que predominarán este 20 de abril en La Romana

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la predicción para las próximas horas de este lunes en La Romana, República Dominicana.

En La Romana se pronostica una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 5% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 21% en el transcurso del día y del 18% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 12.

La predicción del estado del tiempo en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al estar en una zona tropical, el clima en La Romana es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.