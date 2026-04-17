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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 17 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 17 de abril
Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 17 de abril

El euro se cotiza al inicio del día a 9,04 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 2,44% comparado con los 8,83 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota una subida 1,31% aunque, por el contrario, en el último año todavía mantiene una bajada del 0,07%.

Si confrontamos la cifra con fechas anteriores, suma cuatro jornadas seguidas de ganancias. En los pasados siete días la volatilidad es de 25,02%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (19,8%), así que está presentando un comportamiento más inestable.

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