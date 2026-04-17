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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 17 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 17 de abril
Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 17 de abril

El dólar estadounidense se cotiza al arranque de sesiones a 7,64 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,2% con respecto al valor de la jornada previa, que fue de 7,48 quetzales, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 0,04%, por lo que en términos interanuales mantiene aún una disminución del 0,53%.

Con respecto a días previos, encadena cuatro jornadas sucesivas en ascenso. La volatilidad de esta semana es de 24,69%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (19,22%), presentándose como un activo con mayores cambios de lo previsible.

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