Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización incrementa en la apertura del jueves 16 de abril

Consulta en cuánto abrió el precio del dólar este jueves 16 de abril en Uruguay. (REUTERS/Dado Ruvic)

Los mercados accionarios a nivel global continúan mostrando un desempeño positivo, impulsados por la pausa en el conflicto geopolítico en Medio Oriente y por un mayor optimismo en torno a la posibilidad de concretar un acuerdo de paz de largo plazo, según señala el Grupo Financiero Monex.

En este contexto, el dólar estadounidense inicia la jornada del jueves 16 de abril con una ligera apreciación frente a la divisa local, cotizándose en un promedio de 39,90 pesos pesos uruguayos, lo que representa un avance de 0,45% respecto a los 39,72 pesos registrados en la sesión previa, de acuerdo con datos de Dow Jones.

A pesar de este repunte diario, en los últimos siete días la divisa acumula una caída de 0,31%, mientras que en términos interanuales mantiene un descenso de 0,55%, reflejando una tendencia general moderadamente bajista.

En comparación con jornadas anteriores, el tipo de cambio muestra un comportamiento mixto, ya que revierte la caída de 0,06% observada en la sesión previa, lo que evidencia la falta de una tendencia clara en el corto plazo. Además, la volatilidad semanal se sitúa por debajo de la registrada en el último año, lo que sugiere un periodo reciente de menor fluctuación en el mercado cambiario.

Por otro lado, la plataforma especializada XTB indica que la disminución en la presión sobre los precios del petróleo ha contribuido a reducir los temores inflacionarios a nivel global, debilitando uno de los principales soportes del dólar. No obstante, el comportamiento de la divisa sigue dependiendo en gran medida de los avances diplomáticos en el escenario internacional.

Previsiones para Uruguay en 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

Las previsiones sobre la evolución del dólar en Uruguay apuntan a un leve aumento hacia fines de 2026, según la última encuesta publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU). Para enero de dicho año, el tipo de cambio esperado se sitúa en 38,98 pesos por dólar, mientras que la mediana proyectada para junio asciende a 39,33.

El conjunto de analistas consultados por el BCU estima que el tipo de cambio alcanzará los 40,19 pesos a fines de 2026, tras registrar 38,92 en enero y 39,48 en junio. A más largo plazo, los especialistas proyectan que la moneda estadounidense podría llegar a 41,46 pesos a fines de diciembre de 2027, según datos basados en la información oficial del BCU.

En el plano macroeconómico, la encuesta revela que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay se mantendría moderado, con un aumento estimado de 1,87% en 2026, 1,85% en 2027 y 1,92% en 2028.

Estas cifras reflejan un ajuste respecto a las expectativas previas de julio del año pasado, cuando se proyectaba un crecimiento más dinámico del 2,47% para 2026. La dispersión de las proyecciones para este año va del 1,50% al 2,30%, según los diferentes analistas consultados.

En cuanto a la inflación, la mediana de las proyecciones sitúa al índice de precios al consumo (IPC) en 4,40% para 2026, con un leve incremento a 4,45% en 2027 y 4,50% en 2028. Esta tendencia indica un acercamiento progresivo al objetivo fijado por el BCU, cuyo rango meta es precisamente 4,5%.

El peso uruguayo a través de los años

Conoce el tipo de cambio este jueves 16 de abril en Uruguay. (EFE/Raúl Martínez)

El peso es la moneda de circulación oficial en Uruguay desde 1993 y reemplazó a los viejos pesos luego de que el país sufriera un periodo de inflación alta.

Fue a partir del 29 de octubre de 1991 cuando el Banco Central del Uruguay fue autorizado para emitir nuevos billetes para quitar los viejos pesos uruguayos que equivalían a 1.000 nuevos pesos. La moneda comenzó a circular hasta marzo de 1993.

En la década de 1990 se introdujo un nuevo mecanismo para poder prever con mayor acierto el valor del peso con respecto al dólar, estableciéndose un método de bandas de flotación.

Más tarde, en el año 2002 ya con Jorge Batlle como presidente, Uruguay vivió una crisis financiera debido a la fuga de capitales, por lo que fue difícil controlar el mercado de cambios hasta que meses más tarde se decidió cambiar al sistema de flotación independiente, que es el que se ha mantenido hoy día.

Luego de la maxidevaluación de 2002 le siguió un periodo de apreciación de la moneda. Cabe apuntar que las monedas usan animales y figuras patrias al reverso como diseño.