Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 10 de abril

Tras la apertura el euro se cotiza en el día de hoy a 20,31 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,13% frente a los 20,34 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota una bajada 1,23% y en el último año aún mantiene una disminución del 7,25%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, encadena cuatro sesiones sucesivas de bajada. La volatilidad de esta semana es visiblemente inferior a la cifra lograda para el último año (8,33%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.