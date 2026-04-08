Liga MX: horarios y dónde ver todos los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026

Las actividades dentro de la Liga MX continúan esta semana con encuentros que prometen emoción como América - Cruz Azul, Tigres - Chivas, entre otros.
La lucha por entrar a la liguilla inicia desde las primeras jornadas y por ello todos los equipos salen a dar lo mejor de sí para hacerse con un boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.
El atractivo del fin de semana se enfoca en el llamado “Clásico Joven”, América frente a Cruz Azul, quiénes se enfrentarán una vez más en el renovado Estadio Banorte, más conocido como Estadio Azteca.
No te pierdas ningún minuto de acción del balompié nacional, a continuación te compartimos todos los detalles sobre los encuentros, horarios y canales de transmisión. Sigue de cerca el futbol de la primera división mexicana.
Estos son los horarios y transmisiones para ver todos los partidos de este fin de semana
Puebla FC - Club León
- Fecha: 10/04/2026
- Hora: 19:00
- Estadio: Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One, Azteca 7, Azteca Deportes Network
Juárez - Club Tijuana
- Fecha: 10/04/2026
- Hora: 21:06
- Estadio: Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One, Azteca 7, Azteca Deportes Network
Tigres vs Guadalajara
- Fecha: 11/04/2026
- Hora: 17:00
- Estadio: Universitario de la UANL
- Transmisión: FOX One, Azteca 7, Azteca Deportes Network
Querétaro FC - Necaxa
- Fecha: 11/04/2026
- Hora: 17:00
- Estadio: La Corregidora
- Transmisión: FOX One
Atlas FC - CF Monterrey
- Fecha: 11/04/2026
- Hora: 19:00
- Estadio: Jalisco
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube
Pachuca - Santos Laguna
- Fecha: 11/04/2026
- Hora: 19:00
- Estadio: Hidalgo
- Transmisión: FOX One
CF América - Cruz Azul FC
- Fecha: 11/04/2026
- Hora: 21:00
- Estadio: Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube
Pumas UNAM - Mazatlán
- Fecha: 12/04/2026
- Hora: 12:00
- Estadio: Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 2 (Las Estrellas), TUDN, ViX Premium
Toluca - Atlético San Luis
- Fecha: 12/04/2026
- Hora: 19:00
- Estadio: Nemesio Diez
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium
Desaparece el play in y regresa el formato original de clasificación
Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que no se contemplará la ronda de Play-In en esta nueva edición del futbol mexicano, lo que permitirá que la fase final no se extienda varias semanas adicionales, regresando al formato original de clasificación a la Liguilla.
Para esta edición, el sistema de clasificación recuperará el formato tradicional anterior al Play-In: los ocho equipos con mayor puntuación al término de la temporada regular accederán directamente.
Los clubes ubicados entre el primer y cuarto puesto gozarán de la ventaja de cerrar la serie de cuartos de final como locales.
La Liguilla del Torneo Clausura 2026 comenzará el 2 de mayo con los encuentros de ida de los cuartos de final. Las semifinales se desarrollarán la semana siguiente y la final se disputará el jueves 21 y el domingo 24 de mayo.
La posible eliminación de este formato de competencia es uno de los temas que se aborda en cada junta de dueños y aunque existen rumores de que para el próximo torneo se regresará al antiguo formato de liguilla, aún no hay un posicionamiento oficial por parte de los directivos.