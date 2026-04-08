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Liga MX: horarios y dónde ver todos los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026

Consulta las transmisiones de cada uno de los encuentros que se disputarán este finde semana y prepárate para disfrutar del mejor futbol mexicano

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El Estadio Azteca, oficialmente rebautizado como Estadio Banorte, recibirá al América y al Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven este sábado. (REUTERS/Diego Delgado)
El Estadio Azteca, oficialmente rebautizado como Estadio Banorte, recibirá al América y al Cruz Azul en una nueva edición del Clásico Joven este sábado. (REUTERS/Diego Delgado)

Las actividades dentro de la Liga MX continúan esta semana con encuentros que prometen emoción como América - Cruz Azul, Tigres - Chivas, entre otros.

La lucha por entrar a la liguilla inicia desde las primeras jornadas y por ello todos los equipos salen a dar lo mejor de sí para hacerse con un boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

El atractivo del fin de semana se enfoca en el llamado “Clásico Joven”, América frente a Cruz Azul, quiénes se enfrentarán una vez más en el renovado Estadio Banorte, más conocido como Estadio Azteca.

No te pierdas ningún minuto de acción del balompié nacional, a continuación te compartimos todos los detalles sobre los encuentros, horarios y canales de transmisión. Sigue de cerca el futbol de la primera división mexicana.

Estos son los horarios y transmisiones para ver todos los partidos de este fin de semana

El Club América buscará quitarse la mala racha y encarar a un Cruz Azul que no ha encontrado el triunfo en sus últimos partidos. (X @ClubAmérica)
El Club América buscará quitarse la mala racha y encarar a un Cruz Azul que no ha encontrado el triunfo en sus últimos partidos. (X @ClubAmérica)

Puebla FC - Club León

  • Fecha: 10/04/2026
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Transmisión: FOX One, Azteca 7, Azteca Deportes Network

Juárez - Club Tijuana

  • Fecha: 10/04/2026
  • Hora: 21:06
  • Estadio: Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: FOX One, Azteca 7, Azteca Deportes Network

Tigres vs Guadalajara

  • Fecha: 11/04/2026
  • Hora: 17:00
  • Estadio: Universitario de la UANL
  • Transmisión: FOX One, Azteca 7, Azteca Deportes Network

Querétaro FC - Necaxa

  • Fecha: 11/04/2026
  • Hora: 17:00
  • Estadio: La Corregidora
  • Transmisión: FOX One

Atlas FC - CF Monterrey

  • Fecha: 11/04/2026
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Jalisco
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

Pachuca - Santos Laguna

  • Fecha: 11/04/2026
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Hidalgo
  • Transmisión: FOX One

CF América - Cruz Azul FC

  • Fecha: 11/04/2026
  • Hora: 21:00
  • Estadio: Banorte
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

Pumas UNAM - Mazatlán

  • Fecha: 12/04/2026
  • Hora: 12:00
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Transmisión: Canal 2 (Las Estrellas), TUDN, ViX Premium

Toluca - Atlético San Luis

  • Fecha: 12/04/2026
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Nemesio Diez
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

Desaparece el play in y regresa el formato original de clasificación

El Club Toluca está en busca del tricampeonato, de la mano de su actual campeón de goleo Paulinho.(REUTERS/Eloisa Sánchez)
El Club Toluca está en busca del tricampeonato, de la mano de su actual campeón de goleo Paulinho.(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol confirmó que no se contemplará la ronda de Play-In en esta nueva edición del futbol mexicano, lo que permitirá que la fase final no se extienda varias semanas adicionales, regresando al formato original de clasificación a la Liguilla.

Para esta edición, el sistema de clasificación recuperará el formato tradicional anterior al Play-In: los ocho equipos con mayor puntuación al término de la temporada regular accederán directamente.

Los clubes ubicados entre el primer y cuarto puesto gozarán de la ventaja de cerrar la serie de cuartos de final como locales.

La Liguilla del Torneo Clausura 2026 comenzará el 2 de mayo con los encuentros de ida de los cuartos de final. Las semifinales se desarrollarán la semana siguiente y la final se disputará el jueves 21 y el domingo 24 de mayo.

La posible eliminación de este formato de competencia es uno de los temas que se aborda en cada junta de dueños y aunque existen rumores de que para el próximo torneo se regresará al antiguo formato de liguilla, aún no hay un posicionamiento oficial por parte de los directivos.

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