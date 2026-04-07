Precio del dólar hoy en Brasil: cotización sube en la apertura del martes 7 de abril del 2026

Consulta cómo amaneció el tipo de cambio en Brasil este martes 7 de abril del 2026. (EFE/SEBASTIÃO MOREIRA)

Los mercados accionarios registran mayoría de movimientos negativos a nivel mundial, en un contexto dominado por la persistente tensión geopolítica en Medio Oriente. Esta situación se intensifica al cumplirse la fecha límite establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán acepte un alto al fuego, bajo la amenaza de posibles ataques generalizados contra su infraestructura en caso de rechazo.

El Grupo Financiero Monex anticipa una sesión con elevados periodos de volatilidad en los principales mercados debido a la incertidumbre que genera el escenario internacional.

En este entorno, el dólar estadounidense se negocia al inicio de este martes 7 de abril a 5,15 reales brasileños en promedio, lo que representa un aumento de 0,11% respecto a los 5,14 reales de la jornada anterior, según cifras de Dow Jones.

En los últimos siete días, la moneda norteamericana acumula una caída de 0,18% frente al activo local, mientras que en el balance anual mantiene un retroceso de 8,86%.

El comportamiento reciente del tipo de cambio muestra una reversión respecto a la sesión previa, cuando se registró un descenso de 0,02%, lo que evidencia la ausencia de una tendencia clara en el actual contexto.

En tanto, la volatilidad semanal permanece significativamente por debajo del promedio anual, situando al par en un periodo de mayor estabilidad en comparación con etapas recientes.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.