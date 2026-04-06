Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 6 de abril

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 5,95 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,06% comparado con el valor de la jornada previa, cuando cerró con 5,94 brasileños, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra una disminución 1,32%, de modo que en términos interanuales aún acumula una bajada del 5,61%.

Respecto a días previos, con este dato interrumpió la racha que llevaba en las cuatro jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 4,69%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (12,6%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

El panorama del dólar en Brasil para 2026

El real brasileño mantendrá una tendencia estable con ligera depreciación frente al dólar en 2026, según la proyección de UBS. El informe prevé un tipo de cambio de 5,40 reales por dólar en el primer trimestre y una cotización de 5,50 en el resto del año. Esta previsión se basa en la combinación de presiones internas y externas sobre la moneda brasileña.

En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos iniciará un ciclo de reducción de tasas, lo que aliviaría parte de la presión sobre monedas emergentes. Además, el entorno global muestra señales de crecimiento y precios favorables de materias primas, un aspecto positivo para Brasil como exportador.

Sin embargo, el atractivo del “carry trade” —diferencial de tasas entre Brasil y Estados Unidos— podría verse afectado por el inicio de recortes de tasas del Banco Central do Brasil, que llevaría la tasa SELIC a alrededor de 12,5% a finales de 2026.

A nivel interno, el informe destaca el aumento del déficit fiscal a 8,5% del PIB y una deuda pública cercana al 80%, factores que elevan la percepción de riesgo y limitan la entrada de capital extranjero. El déficit en cuenta corriente sube a 3,6% del PIB, presionando aún más la balanza de pagos.