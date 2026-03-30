OMXS30 cae un 0,26% durante la apertura de operaciones de este 30 de marzo

Comienzo del día en negativo para el OMXS 30, que inaugura la jornada financiera del lunes 30 de marzo con ligeras bajadas del 0,26%, hasta los 2.856,54 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice suma tres fechas sucesivas en rojo.
En relación a los últimos siete días, el OMXS 30 acumula una bajada 1,23%; por contra en el último año acumula aún un incremento del 8,15%. El OMXS 30 se sitúa un 11,36% por debajo de su máximo del presente año (3.222,75 puntos)