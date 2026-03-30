Euro Stoxx 50 gana 0,37% al cierre de la jornada de este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el EuroStoxx 50, que terminó rueda bursátil del lunes 30 de marzo con leves incrementos del 0,37%, hasta los 5.526,06 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 5.556,87 puntos y un mínimo de 5.484,11 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,31%.

En los últimos siete días, el EuroStoxx 50 registra un descenso 0,87%; por contra desde hace un año acumula aún un ascenso del 8,07%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 10,48% por debajo de su máximo del presente año (6.173,32 puntos) y un 0,45% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (5.501,28 puntos).