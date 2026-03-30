Estas son las series mas populares para ver en Netflix Chile hoy

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Emergencia radiactiva (Emergência Radioativa)

En esta serie dramática inspirada en hechos reales, físicos y médicos intentan contener una catástrofe radiológica y salvar miles de vidas.

2. Algo terrible está a punto de suceder (Something Very Bad Is Going to Happen)

Una novia presiente que algo terrible ocurrirá en su boda.. y cuanto más se acerca al altar, peor se vuelve todo.

3. One Piece (ワンピース)

Riqueza, fama, poder.. un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: "¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro.. lo he escondido todo en ese lugar". Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece. Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el "One Piece".

4. Detective Hole (Harry Hole)

El brillante detective Harry Hole persigue asesinos mientras lucha contra sus propios demonios en esta emocionante serie basada en las famosas novelas policiacas de Jo Nesbø.

5. El depredador de Sevilla

A raíz de una agresión sexual por parte de un guía turístico sevillano, muchas estudiantes de EE. UU. denuncian casos similares. Este documental narra su lucha por hacer justicia.

6. BTS El Comeback en vivo (BTS 컴백 라이브: ARIRANG)

Sigue a BTS mientras actúan en vivo desde Seúl en celebración de su quinto álbum de estudio Arirang, marcando su primer evento global con transmisión en vivo desde Corea.

7. Peaky Blinders

En Gran Bretaña, Reino Unido se recuperan de la desesperación de la Gran Guerra, las personas sobreviven a como pueden y las bandas criminales proliferan en una nación sacudida económicamente.Es justamente aquí donde una familia de gánsteres irlandeses de origen nómada (a veces llamados gitanos o chatarreros) asentada en Birmingham (los Peaky Blinders) justo después de la Primera Guerra Mundial, dirigen un local de apuestas hípicas en la ciudad. Las acciones del ambicioso, respetado, temerario y peligroso jefe de la banda, Thomas Shelby, llaman la atención del Inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía Irlandesa que es enviado por el mismo Winston Churchill desde Belfast donde había sido enviado a limpiar la ciudad del Ejército Republicano Irlandés (IRA), comunistas, pandillas y delincuentes comunes.

8. Los rompecorazones (Heartbreak High)

Una mirada renovada a Hartley High más de 20 años después. Con sus nuevos amigos, los forasteros Quinni y Darren, Amerie debe reparar su reputación, mientras navega por el amor, el sexo y la angustia.

9. Un lugar para soñar

Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza.

10. Love & Death

Serie de David E. Kelly que cuenta la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas de feligreses que disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas hasta que una infidelidad hace que alguien empuñe un hacha.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.