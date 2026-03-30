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El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 30 de marzo

Inicio de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el KOSPI, que empieza la sesión de mercado del lunes 30 de marzo con fuertes caídas del 5,18%, hasta los 5.156,89 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, el selectivo encadena tres fechas seguidas en valores negativos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el KOSPI registra una bajada del 4,6%. El KOSPI se sitúa un 18,24% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 19,66% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).

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