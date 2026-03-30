El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 30 de marzo

Día bajista para el KOSPI, que empieza la sesión de mercado del lunes 30 de marzo con fuertes caídas del 5,18%, hasta los 5.156,89 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, el selectivo encadena tres fechas seguidas en valores negativos.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el KOSPI registra una bajada del 4,6%. El KOSPI se sitúa un 18,24% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 19,66% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).