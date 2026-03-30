Apertura del BIST 100 este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión bursátil continuista para el BIST 100, que comienza la sesión bursátil del lunes 30 de marzo con una variación del 0,14%, hasta los 12.680,46 puntos, tras la apertura. En relación a días anteriores, el índice bursátil encadena tres jornadas sucesivas de números negativos.

Si consideramos los datos de la última semana, el BIST 100 registra una bajada 3,7%; por contra en el último año acumula aún un incremento del 31,28%. El BIST 100 se sitúa un 11,57% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 12,6% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).