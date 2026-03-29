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Tevas: Previsión del estado del tiempo en San Antonio para mañana

Conocer las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

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La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico delclima para las siguientes horas en la ciudad de San Antonio, en Texas, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que las nubes aumenten, con una temperatura mínima alrededor de 63 grados Fahrenheit (aproximadamente 17 grados Celsius).

Habrá un viento del sur de alrededor de 5 millas por hora (aproximadamente 8 kilómetros por hora).

El clima por la noche

Se espera que el clima esté nublado hasta media mañana, luego habrá una mejora gradual, con una temperatura máxima cercana a 88 grados Fahrenheit (31 grados Celsius). Habrá un viento del sur de 5 a 10 mph (8 a 16 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 mph (40 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 28 de marzo 6:51 p. m. CDT .

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

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