Estas son las series de moda en Prime Video Colombia hoy

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Prime Video se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Papás por Siempre (Papás por conveniencia)

Un padre soltero enfrenta muchos desafíos para criar a sus dos hijos. Un día se entera que también es padre de dos adolescentes rebeldes, hijos de una excompañera de la preparatoria convertida en magnate de negocios.

2. Yo soy Betty, la fea

'Yo soy Betty, la fea' es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

3. Invencible (INVINCIBLE)

Mark Grayson es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Poco después de su decimoséptimo cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre.

4. Mercy

Una exmédica se ve inmersa en una batalla mortal por la supervivencia cuando la mafia irlandesa se hace con el control del hospital en el que trabaja. Cuando su hijo es tomado como rehén, se ve obligada a confiar en su pasado aguerrido y sus habilidades letales después de darse cuenta de que no queda nadie más que ella para resolver la situación. (FILMAFFINITY)

5. La Casa de David (House of David)

Narra el desarollo del personaje bíblico David, que acaba convirtiéndose en el rey más célebre de Israel. El una vez poderoso rey Saúl cae víctima de su propio orgullo. Por orden de Dios, el profeta Samuel unge a un adolescente marginado como nuevo rey. Cuando un líder cae, otro debe surgir.

6. Pa' quererte

Mauricio, Octavio, Jorge y Toño son exitosos hombres de negocios que deben enfrentarse a un nuevo desafío: la paternidad.

7. Zeta

Cuatro ex-oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta “Operación Ciénaga”, que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia el único que ha escapado de los asesinos estuvo implicado. Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta.

8. El joven Sherlock (Young Sherlock)

Un Sherlock Holmes de 19 años se ve enredado en un asesinato en Oxford que pone en peligro su libertad. Su primer caso, abordado imprudentemente, le lleva a descubrir una conspiración de gran alcance que altera su camino para siempre.

9. La Ley del Corazón

Pablo Domínguez, uno de los socios de la firma Cabal-Ortega-Domínguez y asociados, cuenta con el afecto de sus colegas, pero sufre las consecuencias de un divorcio y la imposibilidad de ver a sus hijastros. Por su lado, Julia Escallón, una joven abogada, está exultante pues contraerá matrimonio con Camilo Borrero, el hombre de quien está enamorada. Sin embargo, todo cambia para Julia cuando en el altar, a segundos de dar el sí, ve como su novio es apresado y acusado de asesinato.

10. La bendición del oficial del cielo (天官赐福)

Desterrado al Reino Mortal para atrapar fantasmas, un ser divino se enfrenta con un demonio y pronto descubre un turbio secreto que esconden los dioses celestiales.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.