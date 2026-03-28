Los mejores filmes de Netflix Estados Unidos para ver en cualquier momento

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix Estados Unidos ya está disponible. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que te dará mucho que pensar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más popular en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

El listado de las películas más vistas de Netflix Estados Unidos

1. Anaconda

2. Los tipos malos 2 (The Bad Guys 2)

Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.

3. Peaky Blinders: El hombre inmortal (Peaky Blinders: The Immortal Man)

El gánster Tommy Shelby regresa a Birmingham para salvar a su familia y a su país cuando su hijo, del que se ha distanciado, se ve envuelto en un complot nazi.

4. Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

5. Máquina de guerra (War Machine)

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

6. Sisu: Camino a la venganza (Sisu 2)

Al regresar a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada durante la guerra, el hombre que se niega a morir la desmantela, la carga en un camión y se propone reconstruirla en un lugar seguro en honor a ellos. Cuando el comandante del Ejército Rojo que mató a su familia regresa empeñado en terminar el trabajo, se produce una implacable y espectacular persecución a través del país, una lucha a muerte llena de escenas de acción increíbles e ingeniosas.

7. Gaslit by My Husband: The Morgan Metzer Story

8. The Creator

Thriller post-apocalíptico que involucra un futuro impactado por una guerra entre humanos e IA.

9. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

10. La vieja guardia - Colección (The Old Guard Collection)

La Vieja Guardia es una serie de películas basada en la serie de cómics homónima, creada por el escritor Greg Rucka y el artista Leandro Fernández. La serie gira en torno a un grupo conocido como la Vieja Guardia, un pequeño pero hábil equipo de individuos que aparentemente no pueden morir.. y, sin embargo, no parecen desvanecerse. Maldecida con la inmortalidad, Andrómaca de Escitia y sus camaradas de armas ejercen su oficio para quienes pueden encontrar y costear sus servicios. Pero en el siglo XXI, ser inmortal es un secreto difícil de guardar y cuando se vive lo suficiente, se aprende que hay muchos destinos mucho peores que la muerte.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.