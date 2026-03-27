Ranking Prime Video: las películas más vistas HOY por el público colombiano

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Prime Video publicó su lista con las películas más populares de la semana en Colombia confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Ya sea porque acaban de salir de carteleras, porque se viralizaron en redes sociales o se encuentra en una racha de popularidad, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Top de películas más reproducidas en Prime Video en Colombia

1. Pretty Lethal

Un thriller lleno de acción en el que cinco bailarinas, atrapadas en un bosque remoto camino a un concurso de danza, buscan refugio en una inquietante posada de carretera regentada por Devora Kasimer y deberán convertir su entrenamiento de élite en su única arma para sobrevivir.

2. Zeta

Cuatro ex-oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta “Operación Ciénaga”, que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia el único que ha escapado de los asesinos estuvo implicado. Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta.

3. Mercy

Una exmédica se ve inmersa en una batalla mortal por la supervivencia cuando la mafia irlandesa se hace con el control del hospital en el que trabaja. Cuando su hijo es tomado como rehén, se ve obligada a confiar en su pasado aguerrido y sus habilidades letales después de darse cuenta de que no queda nadie más que ella para resolver la situación. (FILMAFFINITY)

4. Movida celestial (Good Fortune)

Gabriel (Keanu Reeves), un ángel bienintencionado, pero bastante inepto, baja a la Tierra con el propósito de ayudar a Arj (Aziz Ansari), un organizador de conciertos en apuros y Jeff (Seth Rogen), un rico inversor de capital riesgo. Aunque las intenciones del angelical Gabriel son buenas, las consecuencias de sus actos no serán las esperadas

5. El quarterback y yo (Sidelined: The QB and Me)

Cuando Dallas, una joven y ambiciosa bailarina que sueña con escapar de su pueblo, conoce al quarterback y estrella del equipo, las chispas saltan y la tensión aumenta. Decidida a conseguir una codiciada beca para estudiar danza en una prestigiosa escuela de baile, ella se centra en su futuro, mientras que él se enfrenta a sus propias incertidumbres tras la universidad. A pesar de su innegable química, sus ambiciones enfrentadas y la inminente separación les obligan a enfrentarse a la pregunta más difícil de todas: ¿puede sobrevivir el amor cuando el futuro parece decidido a separarlos?

6. The Collective

7. El engaño (The Bluff)

Una pirata retirada que vive tranquilamente en una remota isla debe enfrentarse a su pasado y usar sus habilidades letales para salvar a su familia de un implacable asedio cuando su antiguo capitán aparece para vengarse de ella.

8. Alguien como tú (Someone Like You)

Dawson, un joven arquitecto, pierde a su mejor amiga, London. Afligido por la trágica pérdida, Dawson emprende una búsqueda imposible, la de la hermana gemela secreta de London. Pero en el camino, Dawson nunca planeó enamorarse.

9. Afterburn (Zona cero) (Afterburn)

Un grupo de cazadores de tesoros postapocalípticos busca reliquias antiguas en una Tierra que ha quedado casi medio destruida por una enorme erupción solar.

10. Los hermanos demolición (The Wrecking Crew)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.