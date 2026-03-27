Este es el top 10 de series y películas en Hulu Estados Unidos para disfrutar acompañado

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Hulu. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Hulu se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. The Rookie

Comenzar de nuevo no es fácil, especialmente para el chico de una ciudad pequeña John Nolan que, después de un incidente que cambia su vida, está persiguiendo su sueño de ser un oficial de policía de Los Ángeles. Como el novato más viejo de la fuerza, se ha encontrado con el escepticismo de algunos de los superiores que lo ven como una crisis ambulante.

2. Hannah Montana: Especial 20 aniversario (Hannah Montana 20th Anniversary Special)

Miley Cyrus vuelve a casa para celebrar el 20 aniversario de Hannah Montana, la serie de referencia que marcó a una generación y se convirtió en un icono de la cultura pop. El especial incluye una exclusiva e íntima entrevista a Miley Cyrus de la mano de Alex Cooper, con recreaciones del salón original de los Stewart y el ya legendario armario de Hannah Montana como telón de fondo. Los espectadores podrán disfrutar también de imágenes desde detrás de las cámaras y de elementos de la colección de archivo de Miley y ver caras conocidas, invitados sorpresa y una interpretación musical especial de Miley Cyrus.

3. Paradise Hills

Paradise Hills es un internado de lujo donde familias acomodadas mandan a sus hijas para que sean entrenadas y educadas para ser mujeres perfectas. Uma (Emma Roberts) es enviada allí y pronto descubrirá que la residencia oculta un oscuro secreto.

4. American Idol

American Idol es un programa de telerrealidad de concursantes cantantes creado por Simon Fuller y producido por FremantleMedia y 19 Entertainment. Comenzó a transmitirse de la mano de Fox desde el 11 de junio de 2002 y hasta diciembre de 2016 en un ciclo de 14 años, bajo la conducción deRyan Seacrest. Pero, tras una temporada de ausencia, la cadena ABC se atribuyó el regreso de Idol de cara a 2018 con el mismo presentador y nuevos jueces.

5. Memory of a Killer

Angelo lleva una doble vida, como asesino y como padre de familia y todo funcionaba bien hasta que le sobrevino un principio de Alzheimer. Ahora sus mundos chocan, poniendo a su familia en peligro.

6. Extracted

7. Hospital General

'Hospital General' ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios.La trama de esta 'soap opera' se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

8. High Potential

Morgan es una madre soltera con una mente excepcional, cuya habilidad poco convencional para resolver crímenes conduce a una asociación inusual e imparable con un detective experimentado.

9. La vida secreta de las mujeres mormonas (The Secret Lives of Mormon Wives)

El escandaloso mundo de un grupo de madres mormonas influencers explota cuando las pillan en medio de un escándalo sexual que llena los titulares de todo el mundo. Ahora, su hermandad está tambaleando. La fe, la amistad y la reputación penden de un hilo. ¿Será capaz de sobrevivir MamáTok y continuar difundiendo su manual para seguir generando dinero o terminará cayendo en desgracia?

10. Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette (Love Story)

Miniserie. 9 episodios. Serie que narra la relación entre Carolyn Bessette y John John Kennedy, pareja que tras un breve noviazgo contrajo matrimonio, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas del finales del siglo XX. Fue una historia de amor que capturó la atención de toda una nación: John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly), hijo del legendario presidente JFK, era el cabeza visible de la familia más parecida a la realeza estadounidense. El país lo vio crecer, pasó de niño a ser el soltero más deseado y fenómeno mediático.

11. Las aventuras de Dog Man (Dog Man)

Cuando un fiel perro policía y su dueño humano se lesionan juntos en el trabajo, una cirugía descabellada pero que salva vidas los fusiona a los dos y nace Dog Man. El Hombre Perro ha jurado proteger y servir y buscar, sentarse y darse la vuelta. A medida que Dog Man acepta su nueva identidad y se esfuerza por impresionar a su Jefe, debe detener los planes bastante malvados del supervillano felino Petey the Cat.

12. Will Trent

Basado en la exitosa serie "Will Trent" de Karen Slaughter. El agente especial Will Trent fue abandonado al nacer y soportó una dura madurez en el abrumado sistema de crianza temporal de Atlanta. Decidido a asegurarse de que nadie se sienta como él, ahora tiene la tasa de eliminación más alta.

13. 9-1-1

Drama basado en hechos reales que explora la ajetreada profesión y vida del personal que opera detrás de la línea de emergencia 911. A través de ella, policías, paramédicos y bomberos reciben llamadas de urgencias diarias por las que rápidamente deben acudir y poner en riesgo su vida para salvar la de otros.

14. Best Medicine

15. Sin conexión (Is This Thing On?)

Mientras su matrimonio se desmorona silenciosamente, Alex se enfrenta a la mediana edad y a un divorcio inminente, buscando un nuevo propósito en el mundo de la comedia neoyorquina, mientras que Tess se enfrenta a los sacrificios que ha hecho por su familia, lo que les obliga a lidiar con la crianza compartida, la identidad y si el amor puede adoptar una nueva forma.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.