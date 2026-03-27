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El principal índice de Corea del Sur cerró con pérdidas este 27 de marzo

Cierre de sesión KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el KOSPI, que terminó la sesión del viernes 27 de marzo con ligeras bajadas del 0,4%, hasta los 5.438,87 puntos. El índice llegó a un máximo de 5.462,51 puntos y un volumen mínimo de 5.220,10 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,44%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el KOSPI anota un descenso del 5,92%. El KOSPI se sitúa un 13,77% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 26,2% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).

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