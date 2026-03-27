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El Índice ATX este 27 de marzo: pierde terreno tras el cierre de operaciones

Cierre de sesión ATX: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el ATX, que cerró rueda bursátil del viernes 27 de marzo con grandes descensos del 1,79%, hasta los 5.270,78 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 5.377,48 puntos y un mínimo de 5.249,21 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,39%.

En relación a la última semana, el ATX anota una subida 1,46% y desde hace un año todavía mantiene un incremento del 26,22%. El ATX se sitúa un 9,45% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.820,55 puntos) y un 1,46% por encima de su cotización mínima del año en curso (5.194,82 puntos).

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