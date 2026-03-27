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El indicador de referencia de la BMV terminó sesiones este 27 de marzo con baja de 0,56%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó la jornada del viernes 27 de marzo con bajadas del 0,56%, hasta los 66.685,76 puntos. El indicador anotó un máximo de 67.423,76 puntos y un mínimo de 66.546,75 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,3%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el índice mexicano registra un ascenso del 3,98%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 6,87% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 3,98% por encima de su valoración mínima del año en curso (64.134,90 puntos).

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