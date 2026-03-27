Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 27 de marzo

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,39 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,24% si se compara con los 1,39 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 1,33% y en el último año aún acumula un incremento del 1,47%.

Comparando este dato con el de fechas anteriores, encadenó cinco jornadas seguidas en positivo. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en estas fechas.