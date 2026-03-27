Cierre del BIST 100 este 27 de marzo

Jornada sin grandes cambios para el BIST 100, que cerró la sesión de mercado del viernes 27 de marzo con una variación del 0,23%, hasta los 12.698,19 puntos. El indicador marcó un máximo de 12.825,01 puntos y un volumen mínimo de 12.601,60 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,74%.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 anota una bajada 2,68% aunque, por el contrario, en el último año aún mantiene un incremento del 32,1%. El BIST 100 se sitúa un 11,44% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 12,76% por encima de su cotización mínima del año en curso (11.261,50 puntos).