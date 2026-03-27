BIST 100 abre operaciones en terreno positivo este 27 de marzo

Apertura alcista para el BIST 100, que empieza la sesión bursátil del viernes 27 de marzo con leves subidas del 0,3%, hasta los 12.764,75 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a jornadas previas, el índice gira las tornas respecto del de la jornada previa, donde se anotó una disminución del 0,26%, demostrando que no es capaz de consolidar una tendencia definida.
Con respecto a la última semana, el BIST 100 marca un descenso 2,17%; sin embargo en el último año aún mantiene una subida del 32,79%. El BIST 100 se sitúa un 10,98% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.339,30 puntos) y un 13,35% por encima de su valoración mínima del año en curso (11.261,50 puntos).