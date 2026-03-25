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El principal indicador de la BMV abre sesiones este 25 de marzo con alza de 0,86%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el índice mexicano, que empieza la sesión bursátil del miércoles 25 de marzo con subidas del 0,86%, hasta los 66.340,06 puntos, tras la apertura. Con respecto a jornadas previas, el índice bursátil encadena tres fechas sucesivas en cifras positivas.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC anota un ascenso del 0,85%. El índice BMV se sitúa un 7,35% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 3,44% por encima de su cotización mínima del año en curso (64.134,90 puntos).

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