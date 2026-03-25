El principal indicador de la BMV abre sesiones este 25 de marzo con alza de 0,86%

Buen inicio de sesión para el índice mexicano, que empieza la sesión bursátil del miércoles 25 de marzo con subidas del 0,86%, hasta los 66.340,06 puntos, tras la apertura. Con respecto a jornadas previas, el índice bursátil encadena tres fechas sucesivas en cifras positivas.
En relación a la rentabilidad de la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC anota un ascenso del 0,85%. El índice BMV se sitúa un 7,35% por debajo de su máximo en lo que va de año (71.601,35 puntos) y un 3,44% por encima de su cotización mínima del año en curso (64.134,90 puntos).