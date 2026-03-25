El Nikkei 225 sube 2,45% tras la apertura de operaciones este 25 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el Nikkei 225, que inaugura la sesión del miércoles 25 de marzo con notables ascensos del 2,45%, hasta los 53.532,87 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de fechas anteriores, el selectivo acumula dos sesiones seguidas de ganancias.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 registra una bajada 0,31% aunque, por el contrario, en términos interanuales mantiene aún un incremento del 45,51%. El Nikkei 225 se sitúa un 9,04% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 4,73% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).