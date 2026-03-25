El índice KOSPI de Corea del Sur abre la jornada al alza este 25 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva apertura de sesión para el KOSPI, que empieza la sesión bursátil del miércoles 25 de marzo con fuertes ascensos del 5,37%, hasta los 5.696,21 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el índice bursátil invierte el valor de la jornada anterior, cuando se saldó con un descenso del 0,31%, demostrando que es incapaz de fijar una tendencia definida.

Teniendo en cuenta la última semana, el KOSPI registra un incremento del 0,99%. El KOSPI se sitúa un 9,69% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 32,17% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).