BIST 100 gana terreno durante la apertura de operaciones de este 25 de marzo

Buena apertura para el BIST 100, que empieza la jornada financiera del miércoles 25 de marzo con leves ascensos del 0,67%, hasta los 13.016,61 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, el indicador invierte el dato de la jornada anterior, donde acabó con una bajada del 0,92%, mostrando una ausencia de estabilidad en los resultados.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 marca un descenso 1,52%; por contra en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 33,98%. El BIST 100 se sitúa un 9,22% por debajo de su máximo del presente año (14.339,30 puntos) y un 15,59% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (11.261,50 puntos).