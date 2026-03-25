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Apertura Nifty 50: mercado de la India comienza al alza este 25 de marzo

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el Nifty 50, que inaugura la sesión de mercado del miércoles 25 de marzo con notables subidas del 1,27%, hasta los 23.203 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas previas, el indicador acumula dos sesiones consecutivas de ganancias.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 marca una bajada 2,42%; aunque en términos interanuales acumula aún un ascenso del 1,29%. El Nifty 50 se sitúa un 11,87% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,07% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (22.512,65 puntos).

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