Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 0,34% al cierre de este 24 de marzo

Sesión en negativo para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada en los mercados del martes 24 de marzo con ligeras descensos del 0,34%, hasta los 32.612,24 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 33.361,46 puntos y un mínimo de 32.434,54 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,78%.
Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula una disminución del 3,62%. El Taiwan Weighted se sitúa un 7,91% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 11,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).