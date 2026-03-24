Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 0,34% al cierre de este 24 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada en los mercados del martes 24 de marzo con ligeras descensos del 0,34%, hasta los 32.612,24 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 33.361,46 puntos y un mínimo de 32.434,54 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,78%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula una disminución del 3,62%. El Taiwan Weighted se sitúa un 7,91% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 11,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).