Noticias

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 0,34% al cierre de este 24 de marzo

Cierre de sesión Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el Taiwan Weighted, que cerró la jornada en los mercados del martes 24 de marzo con ligeras descensos del 0,34%, hasta los 32.612,24 puntos. El selectivo marcó la cifra máxima de 33.361,46 puntos y un mínimo de 32.434,54 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,78%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula una disminución del 3,62%. El Taiwan Weighted se sitúa un 7,91% por debajo de su máximo en lo que va de año (35.414,49 puntos) y un 11,12% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Taiwán

Últimas Noticias

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: pronóstico de

Apertura Nifty 50: mercado de la India arranca al alza este 24 de marzo

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura Nifty 50: mercado de

BSE Sensex 30: la bolsa de valores de la India abrió con terreno positivo este 24 de marzo

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BSE Sensex 30: la bolsa

Pronóstico del clima en Valencia este 24 de marzo: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Valencia

Chile: sismo de magnitud 4.0 en Tongoy

En Chile los sismos fuertes son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor terremoto del que se tenga registro

Chile: sismo de magnitud 4.0