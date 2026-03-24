Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,65 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,3% comparado con los 7,47 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 2,23%, por lo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 1,81%.

Respecto a días anteriores, invirtió el resultado de la jornada previa, en el que finalizó con una bajada del 2,34%, siendo incapaz de establecer una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue claramente superior a la acumulada en el último año, de modo que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.