Noticias

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Precio del dólar hoy en
Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 7,65 quetzales en promedio, lo que implicó un cambio del 2,3% comparado con los 7,47 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 2,23%, por lo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 1,81%.

Respecto a días anteriores, invirtió el resultado de la jornada previa, en el que finalizó con una bajada del 2,34%, siendo incapaz de establecer una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue claramente superior a la acumulada en el último año, de modo que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 24 de marzo

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Guatemala: cotización

Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 24 de marzo

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Canadá: cotización

Euro hoy en México: cotización de cierre del 24 de marzo

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro hoy en México: cotización

Dólar hoy en Cuba: el peso cubano cotiza estable al cierre del tipo de cambio del martes 24 de marzo

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Cuba: el