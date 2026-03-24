Nikkei 225 cierra la jornada en terreno positivo este 24 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el Nikkei 225, que acabó la jornada financiera del martes 24 de marzo con ascensos del 1,15%, hasta los 52.107,04 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 52.701,99 puntos y un mínimo de 51.645,15 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,01%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 registra un descenso 3,06%; pero en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 41,52%. El Nikkei 225 se sitúa un 11,46% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 1,94% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (51.117,26 puntos).