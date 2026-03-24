KOSPI subió un 2,74% en el mercado surcoreano tras el cierre de operaciones este 24 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión alcista para el KOSPI, que terminó la sesión de mercado del martes 24 de marzo con notables subidas del 2,74%, hasta los 5.553,92 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 5.643 puntos y la cifra mínima de 5.395,17 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,39%.

Con respecto a los últimos siete días, el KOSPI registra una disminución del 1,53%. El KOSPI se sitúa un 11,94% por debajo de su máximo en lo que va de año (6.307,27 puntos) y un 28,87% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.309,63 puntos).