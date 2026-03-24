El Nikkei 225 sube 2,2% tras la apertura de la jornada este 24 de marzo

Inicio de jornada en positivo para el Nikkei 225, que empieza la jornada en los mercados del martes 24 de marzo con notables incrementos del 2,2%, hasta los 52.648,28 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, el índice pone el fin a dos sesiones de tendencia negativa.
Si consideramos los datos de la última semana, el Nikkei 225 marca una disminución 2,05%; por el contrario en términos interanuales mantiene aún una subida del 42,99%. El Nikkei 225 se sitúa un 10,54% por debajo de su máximo del presente año (58.850,27 puntos) y un 3% por encima de su valoración mínima del año en curso (51.117,26 puntos).